Sovel, Danieli’den sipariş ettiği yeni hatla nervürlü kangal kapasitesini artırıyor

Cuma, 24 Ekim 2025 11:31:12 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanya merkezli çelik üreticisi Sidenor Group’a bağlı Yunan çelik üreticisi Sovel, Yunanistan’daki Almyros tesisine kurulmak üzere İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’den nervürlü kangal hattı siparişi verdi. Yeni ekipman sayesinde üretici 8-25 mm aralığında ve 8 mt ağırlığında bükümsüz nervürlü kangal üretimi yapacak.

Danieli, sipariş kapsamında tedarik edeceği ekipmanları tesiste bulunan ve kendi üretimi olan MIDA sürekli döküm ve haddeleme hattına kuracağını bildirdi. Bu yatırımın üretim verimliliği ile ürün kalitesini artırması ve elleçleme maliyetlerini ciddi ölçüde düşürmesi bekleniyor. 

Sürekli ve kesintisiz olarak uzun mamul üretmesi için tasarlanmış yeni hatta kullanılan otomasyon teknolojisi ise deformasyonları en aza indirmek için hassas kontrol sistemleri içerecek.


Etiketler: Uzun Ürünler Yunanistan Avrupa Birliği Çelik Üretimi Sidenor 

