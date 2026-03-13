 |  Giriş 
SMS Group, Endonezya’daki PT Bahagia Steel’e inşaat demiri hattı tedarik edecek

Cuma, 13 Mart 2026 12:01:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’un yaptığı açıklamaya göre Endonezyalı uzun çelik üreticisi PT Bahagia Steel şirkete çift bantlı yüksek hızlı teslimat sistemine sahip inşaat demiri üretim hattı siparişi verdi. SMS Group söz konusu yeni hattın Bahagia Steel’in Surabaya’daki Kampung Wringinanom tesisinde kurulacağını ve 2026 yılının sonunda devreye alınmasının planlandığını belirtti.

İnşaat demiri hattı artan talebi karşılayacak

SMS Group’a göre Bahagia Steel yaptığı yatırımla birlikte yeni bir inşaat demiri hattı kurup üretim verimliliğini artırmak ve Endonezya’da yüksek kaliteli inşaat çeliğine yönelik artan talebi karşılamayı amaçlıyor. Talepteki artışın ülke genelinde genişleyen inşaat ve altyapı projeleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

SMS Group, yeni üretim hattının 5,2 mm ile 32 mm çap aralığında inşaat demiri üretimi yapabileceğini ve saniyede 45 metreye kadar haddeleme hızında çalışabileceğini belirtti. Tedarikçi bu kapasitenin Bahagia Steel’in rekabet gücünü artırmasının yanı sıra ülke içindeki altyapı gelişimini de desteklemesinin beklendiğini ifade etti.


