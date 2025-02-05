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SMS Group Çinli Fujian Kebao’ya tavlama hattı tedarik edecek

Çarşamba, 05 Şubat 2025 13:49:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Çinli Fujian Sanbao Group’a bağlı Pekin merkezli Çinli çelik üreticisi Fujian Kebao Metal Products Co., Ltd.’nin iki sürekli teneke levha tavlama hattı sipariş ettiğini açıkladı. Çin’in Zhanghou şehrinde yer alan Sanbao Sanayi Sitesi’ne kurulacak hatlar, şirketin yıllık üretim kapasitesini 800.000 mt artıracak. Hatların 2026 yılının ortasında devreye alınması bekleniyor.

Doğru ve yüksek hızlı üretim için tasarlanmış olan hatlar, 0,12-0,55 mm kalınlığında ve 700-1.300 mm genişliğinde teneke levha şeritlerini işleyecek. Hatlar dakikada 750 metre işleme kapasitesine sahip.

Tedarik kontratı içinde SMS Group’un iştiraki Dreven’in geliştirdiği fırın teknoloji de bulunuyor. Bu teknolojinin gelişmiş tavlama fırınıyla birlikte kullanılması ısı işlemlerini daha verimli ve güvenli hâle getirecek. Bahsi geçen teknoloji için kullanılan çifte soğuk indirgeme tesisi ve iki ayaklı skin-pass tesisi, şerit kalitesi parametrelerini iyileştirip yüksek kaliteli teneke levha üretimine olanak sağlayacak.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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