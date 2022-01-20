Slovenya 2033 yılına kadar elektrik üretiminde kömür kullanımını bırakacak

Perşembe, 20 Ocak 2022 12:08:27 (GMT+3) | İstanbul

Slovenya hükümeti, Kömür Madenciliğine Yönelik Ulusal Stratejiyi kabul ettiğini açıkladı. Buna göre ülke en geç 2033 yılına kadar elektrik üretimi için kömür kullanmayı bırakacak.

Bu stratejiyle, adil geçiş ilkesi doğrultusunda kömür sektöründe çalışan insanların refahı dikkate alınıyor.

Bu karar dahilinde, Velenje kömür madeninin kapatılmasına ve Slovenya’da kömür çıkarılan iki bölge olan Savinjska-Šaleška ile Zasavska’nın geçişi ve yeniden yapılandırılmasına odaklanılıyor. Stratejinin benimsenmesiyle, bölgeler AB Adil Geçiş Fonu’na erişebilecek ve 248,38 milyon € finansman alacak. Maden kapatma çalışmalarının aktif kömür madenciliğinin sona ermesinin ardından 15 yıl sürmesi bekleniyor.

Bu kararla Slovenya, kömür kullanımını bırakma kararı almış olan AB Üye Devletleri arasına katıldı. Slovenya’ya benzer şekilde, Çek Cumhuriyeti 2033, Romanya 2032, Polonya 2049, Bulgaristan 2038/2040 ve Almanya 2030 yılından sonra kömür kullanımını sona erdirmeyi planlıyor.