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Sinobras Brezilya’daki ilk nervürlü kangal tesisinde üretime başladı

Çarşamba, 22 Mayıs 2024 11:00:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Aço Cearense grubuna bağlı uzun mamul üreticisi Sinobras, İtalya merkezli Danieli teknolojisi kullandığı 2 No’lu haddehanesinde üretime başladı.

Yeni hatta maksimum 35 m/s bitirme hızıyla 10 ila 25 mm çaplı inşaat demiri üretiliyor.

Brezilya’nın Pará eyaletinde bulunan ve inşaat demiri, filmaşin, kütük, tavlı tel, çelik hasır ve elek üretimi yapılan Sinobras tesisinde üretim kapasitesi yakın zamanda 850.000 mt’a çıkmıştı.

Sinobras, Brezilya’da nervürlü kangal üreten ilk çelik üreticisi.

Tesis, Aço Cearense’nin bağlı şirketi Sinobras Florestal tarafından üretilen kömürü hammadde olarak kullanmakta.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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