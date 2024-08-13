Sims Limited İngiltere’deki metal birimini Unimetals’e satacak

ABD merkezli metal geri dönüşüm şirketi Sims Limited, İngiltere’de bulunan metal birimini (UKM) İngiliz Unimetals Group Limited’e yaklaşık 195 milyon £’a satmak üzere bağlayıcı bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Onaylara tabi olan satışın 2025 yılı ilk çeyreğinin sonunda tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu satış 28 tesis (üç liman tesisi dahil) ve dört adet öğütücü içeriyor. Unimetals UKM birimindeki mevcut çalışanların sorumluluğunu üstlenecek.

UKM’nin satış tonajı, 2024 yılında Sims Limited’in toplam metal satış tonajının yaklaşık %14’üne karşılık geliyor.

Sims Limited’in CEO’su Stephen Mikkelsen, “UKM için kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdik. Birimin satışı, ortak girişim kurma veya birimi yeniden yapılandırma dahil tüm seçenekleri değerlendirdik. Kurul, satışın Sims ve hissedarları için en iyi seçenek olduğuna karar verdi. Hurda talebinin daha güçlü olduğu ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi yüksek potansiyele sahip pazarlara odaklanarak sürdürülebilir büyümeyi teşvik edebiliriz,” şeklinde yorum yaptı.

Buna ek olarak Sims, ABD merkezli geri dönüşüm şirketi CLP Circular Services Holdings’teki kalan hisselerini yaklaşık 32 milyon dolar karşılığında satmak üzere bir anlaşma imzaladı. Satışın 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.