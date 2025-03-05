Şili’de çelik ithalatına deprem önlemi olarak yüksek kalite standartları getirildi

Şili Çelik Enstitüsü (ICHA), Şili’nin depremlere karşı önlem almak için yerel kamu inşaatlarında kullanılan çeliğe yüksek standartların uygulanacağını açıkladı. Bu doğrultuda binaların büyük sismik hareketlere karşı dayanıklı olması sağlanacak.

ICHA Genel Müdürü Juan Carlos Gutierrez, ABD’nin getirdiği yüksek ithalat vergilerinin küresel çelik ticaretinde dengesizlik yaratacağını ve tonajların ABD dışındaki ülkelere yönlendirileceğini ifade etti. Gutierrez’e göre ABD’de kullanılan çelik Şili’de benimsenen standartları sağlamadığı için Şili’nin istediği teknik özelliklerde çelik ithalatı zorlaşacak.

Şili merkezli çelik üreticisi Aceros Aza’dan Manuel Riquelme, çelik kalitesinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatarak her depremde çelik kalitesi konusunda ne kadar az hata paylarının olduğunu gördüklerini söyledi.

2024’te Siderúrgica Huachipato’nun faaliyetlerini durdurmasının ardından Şili’nin çelik ithalatının tüketimdeki payı %60’a ulaştı.