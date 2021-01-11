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Şili limanlardaki sorun sebebiyle çelik arzında sıkıntı yaşayabilir

Pazartesi, 11 Ocak 2021 14:42:59 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şili, Lirquen limanında ithal yassı çeliği boşalımında sorun yaşarken, ülkede çelik arzında sıkıntı yaşanabileceği belirtiliyor.Şili metal mekanik endüstrisi birliği Asimet’e göre, Lirquen limanında, rüzgar enerjisi endüstrisi için boru kulelerinin altında 100.000 mt çelik bulunuyor. Ancak, boru kuleleri eksik belgeler nedeniyle kaldırılamıyor. Asimet, söz konusu çelik stokuna ulaşması gereken 30’dan fazla şirket olduğunu söyledi.

Asimet Başkanı Dante Arrigoni, boru kulelerini kaldırmak için bekleyen “en az” üç gemi olduğunu söyledi. Arrigoni, mevcut küresel stokun sınırlı olması ve Şili’nin çelik talebinin büyümesiyle, limandaki sorunun yerel çelik endüstrisi için zarara yol açtığını da sözlerine ekledi.

Arrigoni, Şili’nin yassı çelik üretmediğini, dolayısıyla da Lirquen limanından çıkarılamayan ürünü ikame edemeyeceğini belirtti. Ayrıca Başkan, söz konusu ürünün ne kadarının yassı çelik olduğunu da açıklamadı.


Etiketler: ABD  yassı ürünler  çelik üretimi  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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