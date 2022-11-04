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Şili ekonomisinin performansı Eylül ayında kötüleşti

Cuma, 04 Kasım 2022 10:16:47 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şili Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, ülkede aylık ekonomik göstergelerin Eylül ayında yıllık düşüş kaydettiği belirtildi.

%0,4’lük düşüş Şubat 2021’den beri görülen ilk yıllık düşüş olurken, Eylül rakamları, önceki aya göre artışa işaret ediyor.

Merkez Bankası’na göre, söz konusu düşüş, ticaret ve imalatta kötüleşen performansı yansıtıyor, ancak hizmet sektöründeki performans bu durumu bir nebze dengeliyor.

Sanayi üretimi %4,4 düşerken, Şili ekonomisinin önemli sektörlerinden olan madencilik faaliyetleri ise %0,1 düşüş gösterdi.

Madencilik faaliyetleri hariç tutulduğunda Eylül ayı endeksi yıllık bazda %0,2 düşüş kaydetmiş oluyor.

 


Etiketler: Şili Güney Amerika İmalat 

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