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Siderperu katı atıkları ithal edip çeliğe dönüştürecek

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 09:46:27 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Gerdau’nun bağlı kuruluşu Siderperu, hurda gibi katı atıkların ithalatı ve çeliğe dönüştürülmesi için BBVA’dan 10 milyon $’lık kredi aldığını duyurdu.

Şirket, alınan kredinin, “hurda gibi katı atıkların ithalatı, dönüşümü ve elimine edilmesini” amaçlayan ilk “sürdürülebilir” kredi olduğunu belirtti.

Kredi sayesinde Siderperu, ev aletlerinden, araba parçalarından, inşaat faaliyetlerinden ve diğer üretim süreçlerinden artakalan atıkların çelik ürünlerine dönüştürülerek yeniden kullanılmasına olanak tanıyacak.

Şirket, çevre dostu çelik üretim süreci yürütüldüğünü garanti eden ISO 14001 sertifikası olduğunu dile getirdi.

Siderperu, katı atık üretiminin bertaraf edilmesi için Peru Çevre Bakanlığı ve Peru Üretim Bakanlığı ile anlaşmalar imzaladığını etkiledi.


Etiketler: Güney Amerika  çelik üretimi  hurda  Peru  hammaddeler  |  benzer haberler »


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