Shyam Metallics çelik çatı kaplama malzemeleri üretimine başladı

Hint entegre çelik üreticisi Shyam Metalics Limited (SML), 70 milyon $ yatırımla Batı Bengal’de inşa ettiği yeni soğuk haddehanesinde çelik çatı segmentine yönelik üretime başladığını duyurdu.

Şirket, çatı kaplama çözümü olarak kullanılan galvanizli demir ve galvanizli sac üretimine başladığını, ilk etapta yıllık yaklaşık 200.000 mt üretim gerçekleştireceğini ve daha sonrasında üretimini yıllık 400.000 mt seviyesine çıkaracağını ifade etti.

SEL TIGER Royale, SEL TIGER ELITE, SEL TIGER AZURE ve SEL TIGER ALFA markaları altında satılacak ürünlerin korozyon direnci ve yüksek mukavemetli oluşuyla öne çıktığı, ayrıca endüstriyel, ticari ve konut uygulamalarında kullanılabileceği de belirtildi.