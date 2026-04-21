Shougang’ın 2025 net kârı sert yükseldi, 2026’nın ilk çeyreğinde belirgin düşüş görüldü

Pekin merkezli Çinli çelik üreticisi Shougang Co., Ltd, 2025 yılında yıllık bazda %5,11 düşüşle 102,92 milyar RMB (15 milyar $) faaliyet geliri elde ettiğini açıkladı. Şirketin net kârı ise %107,68 artışla 996 milyon RMB (145,2 milyon $) seviyesine yükseldi. Şirketin güçlü kârlılık performansında, katma değeri yüksek ürünlere odaklanması etkili oldu. Otomotiv sektörü ürünleri, silisli çelik ve benzeri yüksek katma değerli mamullerin toplam üretim içindeki payının %70’e çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca sıkı maliyet kontrolü de kâr artışını destekledi.

Buna karşın 2026 yılına başlangıç şirket açısından daha zayıf oldu. Bu yıl Ocak-Mart döneminde Shougang Co., Ltd’nin faaliyet geliri %5,65 düşüşle 25,07 milyar RMB (3,6 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde net kâr ise %47,17 azalarak 174,07 milyon RMB (25,4 milyon $) oldu.

Buna rağmen şirketin 2026 yılı genel görünümüne ilişkin beklentileri olumlu kalmayı sürdürüyor. Shougang, nihai çelik üretimini yıllık bazda %2 artışla 23,28 milyon mt seviyesine çıkarmayı planlarken, faaliyet gelirini de %3,46 artışla 106,48 milyar RMB (15,5 milyar $) seviyesine yükseltmeyi hedefliyor.

Shougang Group bünyesindeki üç büyük iştirakten biri olan Shougang Co., grubun ana üretim yapılarından biri konumunda bulunuyor. Shougang Group, Çin’in altıncı, dünyanın ise dokuzuncu en büyük çelik üreticisi olarak öne çıkarken, grubun 2024 yılı ham çelik üretimi 31,6 milyon mt seviyesinde gerçekleşmişti.