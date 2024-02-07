Shandong Steel Co. 200-400 milyon RMB değerindeki hisselerini geri almayı planlıyor

Çarşamba, 07 Şubat 2024 10:18:57 (GMT+3) | Şanghay

Shandong eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Shandong Iron and Steel Company Ltd. (Shandong Steel Co.), 200-400 milyon RMB (28,2-56,4 milyon $) değerindeki hisselerini geri alım fiyatı hisse başına en fazla 1,98 RMB (0,28$) olacak şekilde geri almayı planladığını duyurdu.

Öte yandan Shandong Steel Şubat ayı için nihai mamul fiyatlarını açıkladı. Açıklamaya göre şirketin Q235B kalite 20 mm x 2.200 mm x 12.000 mm ebatlı levha fiyatları 6.250 RMB/mt (880$/mt), Q235B/bor ilaveli SS400 kalite 4 mm x 1.500 mm ebatlı sıcak rulo sac fiyatları 5.700 RMB/mt (803$/mt), Q235B kalite 4 mm x 2.050 mm ebatlı sıcak rulo sac fiyatları 5.750 RMB/mt (810$/mt), HRB 400E kalite 22 mm ebatlı sıcak nervürlü çubuk fiyatları 5.200 RMB/mt (732$/mt) ve HRB 400E kalite 10 mm ebatlı nervürlü kangal fiyatları 5.520 RMB/mt (777,5$/mt) seviyelerinde kaydedildi.