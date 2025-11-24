 |  Giriş 
Shagang yüksek kalite silisli sac projesinin CA8 ünitesinde sıcak yükleme testini tamamladı

Pazartesi, 24 Kasım 2025 09:48:23 (GMT+3)   |   Şanghay

Jiangsu merkezli Çinli çelik üreticisi Shagang, yüksek kalite silisli sac projesinin CA8 ünitesinde sıcak yükleme testini başarıyla tamamladığını duyrudu. Böylece projenin birinci fazı resmen devreye alınmış oldu.

CA5, CA6 ve CA7 ünitelerinin sıcak yükleme testleri ise sırasıyla Aralık 2024, Şubat 2025 ve Eylül 2025 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirilmişti.

Projedeki tüm üniteler devreye alındığında şirketin taneleri yönlendirilmemiş silisli sac üretim kapasitesine yıllık 1,18 milyon mt ilave edilmiş olacak.


