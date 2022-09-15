Shagang Group: Nihai mamul ihracatı 2022’de %7 düşecek

Perşembe, 15 Eylül 2022 10:48:01 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Shagang Group’un Avrupalı şirketi Shagang Group Europe Co., Ltd.’nin Genel Müdürü Duan Zhibai 14 Eylül’de gerçekleştirilen bir forumda, bu yıl Çin’in nihai mamul ihracatının yıllık %7 düşüşle 55-60 milyon mt’a gerileyeceğini, nihai mamul ithalatının ise kademeli bir şekilde 20 milyon mt’a çıkacağını belirtti.

Zhibai, “Çelik sektörü Çin’in ithalatı canlandırma ve ihracatı azaltma politikalarından etkilenecek, bu nedenle 2022’de ülkenin çelik ithalatı artarken, ihracatı azalacak,” ifadelerini kullandı.