Shagang Fives Group’a yeni soğuk haddehane siparişi verdi

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Shagang Group, Fransa merkezli makine üreticisi Fives Group’a ikinci soğuk haddehane siparişini verdi. Proje takvimi henüz açıklanmazken, yeni haddehanenin yıllık 80.000 mt silisli sac üretmesi bekleniyor.

Fives’ın DMS 20Hi EcoMill teknolojisini kullanan soğuk haddehane, yüzey kalitesini koruyarak 0,1 mm’den daha kalın ve 1.350 mm genişliğinde şerit üretecek. Shagang, yeni yatırımla yüksek kaliteli silisli sacdan yapılan elektrikli motor talebini karşılayarak yerel elektrikli araç piyasasındaki payını artıracak.