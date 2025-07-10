SDS Siderúrgica'dan Brezilya'da yeni pik demir tesisi yatırımı

Yerel basına göre Brezilyalı çelik üreticisi SDS Siderúrgica Minas Gerais eyaletinde aylık 12.000 mt üretim kapasiteli yeni bir pik demir tesisi kurmak için 100 milyon BRL (yaklaşık 18 milyon $) yatırım yapacak. Bu yeni tesis şirketin üretim kapasitesini neredeyse iki katına çıkaracak ve 180 doğrudan istihdam olanağı yaratacak.

Yeni tesisin ilk aşamada çelik üreticilerine yönelik pik demir üreteceği, ardından otomotiv ve otomotiv parçası sektörlerinde oldukça rağbet görülen özel nodüler pik demir üretimine geçeceği bildirildi.

Üretimde artış ve ürün çeşitliliği

SDS an itibarıyla yalnızca bir nodüler pik demir tesisiyle faaliyet gösteriyor ve üretiminin yaklaşık %70'ini ABD ve Almanya başta olmak üzere dış piyasalara ihraç ediyor. Kalan %30’luk üretim ise Brezilya iç piyasasında çelik üreticilerine ve dökümhanelere satılıyor.

2026’ya kadar gelirin 1 milyar BRL olması bekleniyor

Şirketin başkanı Frederico Silva, bu yatırımın 2026 yılına kadar SDS’nin yıllık cirosunu 600 milyon BRL’den yaklaşık 1 milyar BRL’ye çıkaracağını öngörüyor. Bununla birlikte Silva, Brezilya’da üretilen pik demirin düşük karbon ayak izi nedeniyle hem yerel hem de dış piyasalarda karbonsuzlaşma hedeflerine odaklanan üreticiler için stratejik bir hammadde olduğunu vurguladı.