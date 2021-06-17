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Samarco’nun alacaklıları Vale ve BHP Billiton’dan kredi alınmasına karşı çıktı

Perşembe, 17 Haziran 2021 12:16:17 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Pelet üreticisi Samarco’nun alacaklıları, şirketin hissedarları Vale ve BHP Billiton tarafından verilecek krediyi almasını engellemek amacıyla dava açtı.

Reuters’ın haberine göre, Vale ve BHP Billiton, Samarco’nun faaliyetlerine yeniden başlayabilmesi için şirkete 1,2 milyar BRL (239,5 milyon $) temin edecekti.

Samarco, faaliyetlerini beş yıllığına durdurmanın ardından yakın zaman önce iflas koruma başvurusunda bulundu. Şirketin, çoğunlukla finansman şirketlerinden oluşan alacaklılarının ve hissedarlarının borçları dahil olmak üzere yaklaşık 50,5 milyar BRL (10 milyar $) borcu bulunuyor. Samarco’nun bankalara olan borcu ise yaklaşık 26,4 milyar $ (5,2 milyar $) olarak ifade ediliyor.

Alacaklılar, mahkemenin, şirketin krediyi almasını ve Mariana barajı felaketine yönelik maddi tazminat ödemelerini yapması için kurulan Renova vakfına ödeme yapmasını engellemesini istiyor.

Ayrıca, alacaklılara göre, Vale’nin ve BHP Billiton’ın vereceği kredinin faiz oranları, Vale’nin yabancı tahvillerine kıyasla daha yüksek.


Etiketler: Güney Amerika  Vale  çelik üretimi  BHP  Brezilya  |  benzer haberler »


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