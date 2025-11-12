Rusya’nın çelik ihracatı 2025’te %19 yükselecek, yerel talep zayıflamaya devam ediyor

Basında yer alan haberlere göre Rusya Çelik Birliği Başkanı Alexei Sentyurin, ülkenin çelik ihracatının 2024 yılında kaydedilen 20 milyon mt’a kıyasla 2025 yılında %19 artarak yaklaşık 24 milyon mt seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Beklentilerin yukarı yönlü olarak revize edilmesinin Ocak ayından itibaren ihracat vergilerinin kaldırılmasına ve bunun sonucunda Rusya çıkışlı çeliğin küresel piyasada daha rekabetçi hale gelmesine bağlı olduğu ifade edildi. Birlik yılın başında yalnızca %2,5’lik bir artış tahmin ediyordu.

Yerel talepte düşüş

Birliğe göre ihracat güçlenirken, yerel çelik tüketiminde beklentiler belirgin biçimde kötüleşiyor. Rusya Çelik Birliği, iç piyasada çelik talebinin 2025 yılında %14 oranında, yani 6 milyon mt azalarak 38 milyon mt’a düşeceği öngörüsünü yineledi. Bu seviye, 2011 yılından bu yana kaydedilen en düşük iç talep olacak.

Bu düşüş, başta otomotiv sektörü olmak üzere önemli son kullanıcı sektörlerin çelik tüketimindeki yavaşlamayı yansıtıyor. Otomotiv sektöründe %36,4, makine mühendisliğinde %30, enerji sektöründe %19,4 ve inşaat sektöründe %10,5 oranında daralma bekleniyor.

Üretim beklentileri aşağı yönlü

Bununla birlikte Rusya’nın toplam çelik üretiminin ise 2024 yılında kaydedilen 61 milyon mt’dan 58 milyon mt’a ineceği düşünülüyor. Birlik, bu düşüşün nedenini iç talepteki zayıflamaya ve ihracat odaklı üretim zincirlerine ağırlık verilmesine bağladı.