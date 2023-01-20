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Rusya Mısır poundunu döviz listesine ekledi, kütük ihracatı artabilir

Cuma, 20 Ocak 2023 16:46:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya Merkez Bankası ruble karşısında değeri belirlenen yabancı para birimleri listesini genişlettiğini açıkladı. Listeye Mısır poundu, BAE dirhemi, Tayland bahtı, Vietnam dongu, Sırp dinarı, Yeni Zelanda doları, Gürcistan larisi, Endonezya rupisi ve Katar riyali olmak üzere dokuz para birimi daha eklendi.

Bu hamle, Rusya’nın artık bu para birimlerinde ödeme kabul ettiği anlamına geliyor ve kaynaklar bunun Mısır pazarında Rusya çıkışlı kütük için bir fırsat yaratabileceğine inanıyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ithalatçılar düşük fiyatlardan faydalanmaya çalıştıkları için Rusya’dan yapılan kütük alımları zirve yaptı. Ancak daha sonra Rusya’nın uluslararası yaptırımlar sonucu giderek daha sıkıntılı bir tedarikçi haline gelmesi sebebiyle bazı ülkelerin risk almak istememesi sonucu, Rusya’dan yapılan ithalat azaldı.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Rusya BDT 

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