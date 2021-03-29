﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Rus OMK küçük çaplı boru üretimine başladı

Pazartesi, 29 Mart 2021 17:43:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus boru üreticisi United Metallurgical Company (OMK), Rusya merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Rosneft’in siparişi üzerine, ilk ticari 60,32 mm çaplı yüksek mukavemetli boru üretimini gerçekleştirdi.

OMK boru üretim faaliyetlerini, Nizhny Novgorod bölgesinde bulunan Vyksa tesisindeki elektrik kaynaklı boru biriminde uyguluyor. Şirket, 2020 yılının Temmuz ayında üretime başlamasının ardından, 73,02 mm ve 88,9 mm çaplarında boru ve petrol ile doğal gaz boru hatları için boru üretimine başladı.

OMK’nin benzin ve elektrik şirketlerine yönelik müşteri hizmetlerini geliştirme birimi başkanı Vadim Sakharnyuk, “OMK’nin yeni boru üretim hattı, yeni teknolojik ekipmanlar ve kontrol ekipmanlarıyla donatıldı. İyileşen kalite değişkenlerinin sıkı bir şekilde yerine getirilmesi nedeniyle, OMK tarafından tüm kaynaklı kütüklerden üretilen borular, benzer mukavemet grubundaki dikişsiz borularla rekabet edebilecek düzeyde. Şirketimiz, üretim hattını sürekli olarak genişletiyor ve müşterilerine dişli petrol ve doğal gaz boruları için yeni entegre çözümler sunuyor,” şeklinde konuştu.


Etiketler: borular  üretim  BDT  boru  Rusya  çelik üretimi  OMK  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

26  Mar

EVRAZ 2022’nin sonunda ticari pik demir üretimini artıracak
24  Mar

Ukrayna’nın çelik boru üretimi Ocak-Şubat döneminde %10,3 düştü
17  Mar

Severstal Peru’ya ilk geniş çaplı boru teslimatını gerçekleştirdi
12  Mar

Ilyich’in üretimi Ocak-Şubat döneminde arttı
11  Mar

Ukraynalı DMK’nin çelik ve pik demir üretimi Şubat ayı hedefinin altında kaldı