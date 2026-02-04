 |  Giriş 
Romanya merkezli UMB Steel, yeni sürekli haddehane için SMS Group ile anlaştı

Çarşamba, 04 Şubat 2026 11:29:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Romanyalı çelik üreticisi UMB Steel’in Oțelu Roșu tesisinde uzun mamul üretimine yönelik bir sürekli haddehanenin kurulması için sipariş verdiğini açıkladı. Söz konusu proje SMS Group’un geliştirdiği CMT® 700 teknolojisinin Avrupa’daki ilk uygulaması olacak.

SMS Group tarafından sağlanacak CMT® 700 haddehanesinin düz çubuk ve filmaşin üretimini kapsayacak şekilde yılda yaklaşık 700.000 mt üretim kapasitesi sunacağı bildirildi. Tedarikçi projenin tek kaynaktan teslim modeliyle hayata geçirileceğini ve mekanik, elektrik ile otomasyon sistemlerinin tamamının kendi sorumluluğunda olacağını belirtti. Anlaşma kapsamında yeni döküm makinesi ile haddehanenin Oțelu Roșu’daki mevcut çelik üretim tesislerine entegrasyonu da yer alıyor.

SMS Group, UMB Steel’in söz konusu yatırımla sürdürülebilir inşaat malzemeleri tedarikine yönelik stratejisini desteklemeyi hedeflediğini ve üreticinin ağırlıklı olarak yurt içi otoyol inşaat faaliyetlerine hizmet edeceğini vurguladı.

SMS Group’a göre CMT® 700 haddehanesinin doğal gazla çalışan kütük ısıtma ihtiyacını ortadan kaldırması sayesinde karbon emisyonlarını %30’a kadar azaltması da bekleniyor.


