RINL kütükten yassı mamul üretimi yapmak için fason haddehane arıyor

Perşembe, 27 Kasım 2025 10:37:13 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan devletine ait çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), kütüklerin yassı mamullere dönüştürülmesi için uygun bir haddehane bulmak üzere teklif toplamaya başladı. Söz konusu projeyle 90x90 mm ebatlı kütüklerin yassı ürünlere dönüştürülmesi planlanıyor.

Vishakhapatnam’da 7,3 milyon mt kapasiteli entegre tesis işleten RINL, dönüştürme hizmetinin Odisha eyaletinin Rourkela bölgesinde yürütülmesini hedefliyor. Sözleşme kapsamında aylık en az 500 mt, yıllık toplam 6.000 mt ürün işlenecek.

İhaleye katılacak firmaların kendi haddehanelerine sahip olması, kiralık veya üçüncü taraf tesislerin kabul edilmemesi şartı bulunuyor. Ayrıca yeniden haddeleme kapasitesinin yıllık en az 10.000 mt olması ve yarı mamulleri yassı ürün, profil, yuvarlak ve kare kesitlere dönüştürebilecek teknik yeterliliğe sahip olmaları gerekiyor.

Bu planla RINL’in kütükten nihai mamule dönüşüm verimliliğini artırmayı, iç pazar ve sanayi müşterileri için istikrarlı ve kaliteli yassı mamul arzı sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.


