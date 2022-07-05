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Raspadskaya-Koksovaya madeni depremden etkilendi

Salı, 05 Temmuz 2022 17:49:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel medya kaynaklarına göre bugün gerçekleşen bir deprem, Rus madenci ve çelik üreticisi Evraz Group’a bağlı olan Raspadskaya Coal Company’e ait Raspadskaya-Koksovaya madeninde çöküntüye yol açtı. Bir kaynak, “Mezhdurechensk şehrinin 5 km kuzey batısında sismik bir olay yaşandı ve bunun sonucunda Raspadskaya-Koksovaya madeninde bir kaya çöktü. Şu anda işçiler tahliye ediliyor. Rusya Federasyonu Sivil Savunma Bakanlığı’na bağlı Doğal Afet ve Acil Durum ekibi bölgede çalışmalarını sürdürüyor,” ifadelerini kullandı. Bakanlığa bağlı basın organı, madende kaza anında 189 kişinin bulunduğunu belirtti.

Bu durumun şirketin üretim faaliyetleri ve ihracat pazarındaki konumuna etkisi yakında görülecek. Kazadan önce Raspadskaya Coal Company üretimli koklaşabilir taş kömürü için kabul görebilir fiyatlar, geçen ay şirketin hedeflediği 220-2404/mt CFR aralığına kıyasla 200$/mt CFR aralığında yer alıyordu.

Raspadskaya Coal Company tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Raspadskaya madeninde bu yılın başından beri toplam 2 milyon mt kömür üretildi.


Etiketler: Rusya BDT Madencilik Raspadskaya 

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