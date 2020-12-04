POSCO Pohang tesisi için yeni kok fırını sipariş etti

Cuma, 04 Aralık 2020 12:16:29 (GMT+3) | İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, bağlı kuruluşu Lüksemburg merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Paul Wurth, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO’nun Pohang çelik tesisine yeni 6 No’lu kok fırını tedarik etmek için bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Anlaşma resmi olarak 23 Ekim 2020 tarihinde imzalandı ve mühendislik, refraktör ve başlıca ekipman tedarikinin yanı sıra iki yeni kok fırın bataryası ve yeni bir kok fırını gaz arıtma tesisi için montaj ve devreye alma hizmetlerini içeriyor.

Bataryalar, yıllık toplam 1,5 milyon mt kok üretimine ulaşmak üzere tasarlanırken, kok fırını gaz arıtma sistemi saatte 100.000 Nm3 kok fırın gazını işleyecek şekilde tasarlandı.

Yeni kok fırını, şirketin kok üretkenliği ve kalitesi, karbon salımı kontrolü, enerji tüketimi ve tesis güvenliği açısından en yüksek standartları karşılamasını sağlayacak.

Yeni kok fırınının 2023 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.