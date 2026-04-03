Pomini Tenova, Hoa Phat’a yeni taşlama tezgâhının sevkiyatını yaptı

Cuma, 03 Nisan 2026 14:35:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Techint Group’a ait İtalya merkezli yardımcı ekipman üreticisi Pomini Tenova’nın yaptığı açıklamaya göre şirket iç testleri başarıyla tamamlayarak Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group’a on beşinci taşlama tezgâhı sevkiyatını gerçekleştirdi ve böylece taraflar arasındaki devam eden iş birliğinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Tedarikçi teslimatın planlanandan üç ay önce tamamlandığını belirtti.

Söz konusu taşlama tezgâhının Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group tarafından HRC2 projesi kapsamında kullanılacağı ifade edildi. Ekipmanın Nisan ayının ilk yarısında Vietnam’a ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Tenova sevkiyatın planlanandan önce tamamlanmasının sıkı bir takvim altında zorlu teknik gereklilikleri karşılama kabiliyetini ortaya koyduğunu vurguladı. Şirket, bu sonucun elde edilmesinde ekipler arasındaki güçlü koordinasyon ve teknik uzmanlığın belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Tenova’nın verdiği bilgiye göre Hoa Phat Group ile iş birliği 2016 yılında müşterinin soğuk haddehanesi için ilk taşlama tezgâhlarının tedarik edilmesiyle başladı.


