Planner: CSN mükemmel bir ivme yaşıyor

Çarşamba, 13 Ocak 2021 11:55:57 (GMT+3) | Sao Paulo

Yatırım aracılık firması Planner bu hafta hazırladığı bir raporda, Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’ın (CSN) artan çelik ve demir cevheri fiyatlarına bağlı olarak şu anda “mükemmel bir ivme” yaşadığını söyledi.

Raporda CSN’nin pozitif ivmesinin, çelik ve demir cevheri talebindeki muhtemel artış nedeniyle şirketin borçlarını azaltmasının yanı sıra madencilik işletmesinin önerilen halka arzından da kaynaklandığı söylendi.

Rapor, “Tüm bu faktörler şirket için her zaman bir risk olan borçların azalmasını sağlayacak ve çelik üreticisinin kârlılığında mükemmel bir artışa yol açacak,” dedi.

Brezilya’nın çelik birliği IABr’den alınan verilere dayanarak Planner, 2021’de Brezilya’daki çelik satışlarının 2020’ye kıyasla %5,3 artması gerektiğini söyledi.