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Peru’nun inşaat demiri satış hacmi Mayıs ayında artış gösterdi

Çarşamba, 18 Ağustos 2021 09:26:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru İstatistik Kurumu INEI’nin verilerine göre, Peru’nun inşaat demiri satış hacmi bu yılın Mayıs ayında, geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 21.561 mt’a kıyasla 153.579 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu artış, 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında düşüşe geçen inşaat demiri satış hacminin, Covid-19 sonrasında toparlandığını gösteriyor. Ülkenin inşaat demiri satış hacmi 2020 yılının Nisan ayında 2.144 mt ve Mayıs ayında 21.561 mt seviyelerinde kaydedilmişti. INEI, inşaat demiri satış hacminin bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 110.675 mt’a kıyasla %38,7 artış gösterdiğini belirtti.

Ülkenin toplam inşaat demiri satış hacmi bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %110,9 artışla 642.673 mt seviyesinde yer alarak 2020 yılında Covid-19’un inşaat demiri piyasası üzerindeki etkisini göstermiş oldu.


Etiketler: Peru  uzun ürünler  Güney Amerika  çelik üretimi  inşaat demiri  |  benzer haberler »


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