Peru’nun gayrisafi yurt içi hasılası Mayıs ayında büyüdü

Salı, 19 Temmuz 2022 09:27:55 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru İstatistik Kurumu INEI tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası bu yılın Mayıs ayında yıllık %2,28 artış gösterdi.

GSYİH’te kaydedilen artış, %10,69 düşen madencilik sektörü hariç sanayi sektörlerinin çoğunun performansının arttığını gösteriyor.

Demir cevheri üretimi %3,7, çinko cevheri üretimi %17,9, kurşun cevheri üretimi %15,9 ve bakır cevheri üretimi %12,6 düşüş gösterirken, kalay ve molibden cevheri üretimleri sırasıyla %6 ve %3,5 arttı.

Öte yandan doğal gaz üretimi %79,9, ham petrol üretimi %10,4 ve elektrik üretimi %1,98 artarken, inşaat sektöründe %0,24 büyüme gözlendi.