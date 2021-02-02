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Peru yeni karantina döneminde madencilik faaliyetlerinin devam etmesine izin verdi

Salı, 02 Şubat 2021 10:47:33 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Peru hükümeti, Covid-19’a yönelik uygulanan yeni karantina tedbirleri süresince demir cevheri dahil olmak üzere madencilik faaliyetlerinin sürdürülmesine izin verdi.

Peru, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek adına 10 eyaletinde iki hafta sürecek bir karantina başlattı. Ancak hükümetin kararına göre, madencilik sektörü 31 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında faaliyetlerini sürdürebilecek.

Peru madencilik endüstrisi, hükümetin 16 Mart 2020 tarihinde ülke genelinde uyguladığı sıkı karantina döneminde önemli oranda zarar görmüştü. Bu durum da daha sonra ciddi şekilde azalan demir cevheri üretimine yansımıştı.

Peru 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında demir cevheri üretmemişti. İlk karantina uygulaması Haziran ayı sonunda sona erdi ve madencilik sektörü, farklı aşamalarda ve kapasiteye bağlı olmak üzere Mayıs ayı ortasında yeniden faaliyetlerine başladı.


Etiketler: Güney Amerika  Peru  Corona virüsü  madencilik  |  benzer haberler »


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