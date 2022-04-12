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Pembroke Resources Olive Downs koklaşabilir taş kömürü projesine devam ediyor

Salı, 12 Nisan 2022 14:40:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli Pembroke Resources, Queensland’de yer alan Olive Downs koklaşabilir taş kömürü projesinde inşaat işlerine başlandığını açıkladı. Pembroke Resources CEO’su Barry Tudor, “Madenimizde üretilecek yüksek kalite koklaşabilir taş kömürü ülke ekonomisinin yanı sıra dünya genelinde ihtiyaç duyulan altyapıya da katkıda bulunacak,” yorumunda bulundu.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği gibi, Pembroke Resources Northern Australia Infrastructure Facility’den 175 milyon A$ kredi aldığını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, söz konusu projede 514 milyon mt yüksek kaliteli koklaşabilir taş kömürü rezervi bulunduğu değerlendiriliyor. Olive Downs’un başlangıçta yıllık 4,5 milyon mt kapasiteyle faaliyet göstermesi, 80 yıllık maden ömrü ve düşük maliyetli üretimle birlikte yıllık kapasitesinin 15 milyon mt’a çıkması bekleniyor. 


Etiketler: koklaşabilir taş kömürü hammaddeler Avustralya Okyanusya çelik üretimi 

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