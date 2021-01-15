Paul Wurth yeni kok fırını teknolojisi için Çin’den sipariş aldı

Cuma, 15 Ocak 2021 12:00:06 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Paul Wurth, Çin’deki şirketlerden pres yüklemeli kok fırını teknolojisi için siparişler aldığını açıkladı. Bu siparişler, Çin’deki pres yükleme teknolojisinin artan pazar payı ve yakın gelecekte gerçekleşmesi muhtemel çok sayıda proje göz önüne alındığında önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Şirket, Hebei eyaleti merkezli Çinli boru üreticisi Xinxing Ductile Iron Pipes Co. tarafından inşa edilen pres yükleme tipi iki yeni Jumbo kok fırın bataryasına uygulanmak üzere mühendislik hizmetleri ve kok fırını makineleri tedariki için sipariş aldı.

Şirket, Çin merkezli Shandong Province Metallurgical Engineering Co., Ltd. ile yapılan pres yükleme teknolojisi iş birliği anlaşması çerçevesinde yılda 1,94 milyon mt kok üretmek üzere tasarlanan iki yeni pres yüklemeli kok fırını bataryasının inşası için mühendislik hizmetleri sunacak. Bu proje, Çin hükümetinin kok tesislerinin ürettiği karbon salımını azaltmaya yönelik çevre programının bir parçası. Tesisin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Paul Wurth ayrıca Çin merkezli Zhangjiagang Changli Machinery Co., Ltd’den ilk pres yüklemeli makine siparişini aldı. Paul Wurth, yeni makinelerin tüm mühendislik çalışmalarını gerçekleştirecek ve pres yükleme sistemlerini tedarik edecek. İlk kok üretiminin 2021 yılı Ağustos ayının sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor.