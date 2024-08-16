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Pakistan’ın hurda ithalatı Temmuz ayında aylık %3,7 düştü

Cuma, 16 Ağustos 2024 12:15:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %3,7 düşüş ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %15,6 artışla 210.786 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %2,6 düşüş ve yıllık %9 artışla 95,81 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Temmuz ayında 240.779 mt seviyesinde yer alarak aylık %8,6 düşüş ve yıllık %19,5 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %6,8 düşüş ve yıllık %10,2 artışla 163,07 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya İth/ihr İstatistikleri 

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