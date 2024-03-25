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Pakistan’ın hurda ithalatı Şubat ayında aylık %14,2 yükseldi

Pazartesi, 25 Mart 2024 11:43:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %14,2 ve 2023 yılının Şubat ayına kıyasla %20,5 artışla 254.170 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %14,5 ve yıllık %49,1 artışla 114,28 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Şubat ayında 189.725 mt seviyesinde yer alarak aylık %12,05 düşüş ve yıllık %23,7 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %11,9 düşüş ve yıllık %5,6 artışla 137,58 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya İth/ihr İstatistikleri 

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