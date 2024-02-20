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Pakistan’ın hurda ithalatı Ocak ayında aylık %7,6 düştü

Salı, 20 Şubat 2024 09:20:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %7,6 düşüş ve 2022 yılının Ocak ayına kıyasla %11,7 artışla 222.529 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %7,1 ve yıllık %11,2 düşüşle 99,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Ocak ayında 215.724 mt seviyesinde yer alarak aylık %4,6 düşüş ve yıllık %15,8 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %28,4 düşüş ve yıllık %6,3 artışla 156,2 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya İth/ihr İstatistikleri 

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