Pakistan’ın hurda ithalatı Nisan ayında aylık %27,9 düştü

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 12:12:28 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %27,9 düşüş ve 2023 yılının Nisan ayına kıyasla %1,9 artışla 182.675 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %27,7 ve yıllık %63,4 artışla 83,05 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Nisan ayında 238.928 mt seviyesinde yer alarak aylık %7,4 düşüş ve yıllık %83,3 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %3,1 ve yıllık %107,5 artışla 191,18 milyon $ oldu.