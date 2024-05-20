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Pakistan’ın hurda ithalatı Nisan ayında aylık %27,9 düştü

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 12:12:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %27,9 düşüş ve 2023 yılının Nisan ayına kıyasla %1,9 artışla 182.675 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %27,7 ve yıllık %63,4 artışla 83,05 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Nisan ayında 238.928 mt seviyesinde yer alarak aylık %7,4 düşüş ve yıllık %83,3 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %3,1 ve yıllık %107,5 artışla 191,18 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Pakistan Güney Asya İth/ihr İstatistikleri 

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