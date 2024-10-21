Pakistan’ın hurda ithalatı Eylül ayında aylık %20,3 yükseldi

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %20,3 ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %4,7 artışla 211.539 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %2,04 düşüş ve yıllık %3,7 artışla 95,10 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Eylül ayında 277.404 mt seviyesinde yer alarak aylık %63,2 ve yıllık %36,5 düşüş gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %50,5 ve yıllık %24,5 artışla 184,79 milyon $ oldu.