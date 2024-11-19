Pakistan’ın hurda ithalatı Ekim ayında aylık %15,6 yükseldi

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %15,6 artış ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %4,8 düşüşle 228.217 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %6,8 artış ve yıllık %5,9 düşüşle 101,56 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Ekim ayında 327.872 mt seviyesinde yer alarak aylık %22,5 ve yıllık %23,2 artış gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %12,8 ve yıllık %14,3 artışla 208,48 milyon $ oldu.