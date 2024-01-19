Pakistan’ın hurda ithalatı Aralık ayında aylık %3,5 düştü

Cuma, 19 Ocak 2024 11:52:49 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %3,5 düşüş ve 2022 yılının Aralık ayına kıyasla %37,5 artışla 240.751 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %5,6 düşüş ve yıllık %6,7 artışla 107,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Aralık ayında 206.226 mt seviyesinde yer alarak aylık %3 ve yıllık %31,6 düşüş gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %27,6 ve yıllık %16,5 düşüşle 147 milyon $ oldu.