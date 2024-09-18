Pakistan’ın hurda ithalatı Ağustos ayında aylık %0,8 düştü

Pakistan İstatistik Bürosu (PBS) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin hurda ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %0,8 ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %0,4 düşüşle 211.700 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda ülkenin demir ve çelik hurda ithalatının değeri ise aylık %1,6 artış ve yıllık %0,3 düşüşle 97,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte demir çelik ithalatı Ağustos ayında 166.516 mt seviyesinde yer alarak aylık %28,5 ve yıllık %31,6 düşüş gösterdi. Demir çelik ithalatının değeri de aylık %24,7 ve yıllık %24,1 düşüşle 122,75 milyon $ oldu.