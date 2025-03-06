Pakistan ve Rusya yeni çelik tesisi için görüşmelere başladı

Basında çıkan haberlere göre Pakistan hükümeti, aktif olmayan Pakistan Steel Mills’in (PSM) arazisinde modern bir çelik tesisi kurmak için Rusya ile görüşmelere başladı. Bir Rus heyeti, ticaret ve yatırım fırsatlarını keşfetmek için Cuma günü Pakistan’ı ziyaret edecek.

PSM’nin 700 dönümlük arazisi yeni çelik tesisi için tahsis edildi. Söz konusu arazinin Qasim Limanı’na yakınlığı, hammadde nakliye maliyetini azaltacak.

1970’lerde Sovyet yardımıyla inşa edilen PSM, mali sorunlar nedeniyle 2015 yılından bu yana kapalı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Haziran ayında hükümet, PSM’yi kapatarak arazisini endüstriyel kullanıma açmaya karar vermişti.