﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Pakistan bazı ülkelerden ithal soğuk saca antidamping vergisi soruşturması başlatacak

Perşembe, 04 Mart 2021 17:03:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan Ulusal Vergi Komisyonu, AB, Güney Kkore, Tayvan ve Vietnam’dan ithal soğuk saca yönelik antidamping vergisi soruşturması başlatacağını açıkladı. Soruşturma, yerel soğuk sac üreticileri Aisha Steel Mills ve International Steel’in başvurusu üzerine başlatıldı.

Pakistan’daki yerel tedarikçiler, AB, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam’dan ithal soğuk sacın Pakistan’a dampingli fiyatlarla satıldığını, bunun da iç piyasada zarara sebep olduğunu iddia ediyor.

Söz konusu soruşturmayla, yukarıda adı geçen ülkelerden ithal soğuk sacın dampingli olup olmadığına ve varsa bu dampingin iç piyasaya zarar verip vermediğine bakılacak. Soruşturmaya konu ürünlerin genişliği en az 600 mm. Soruşturmaya tabi ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.1510, 7209.1590, 7209.1610, 7209.1690, 7209.1710, 7209.1790, 7209.1810, 7209.1891, 7209.1899, 7209.2510, 7209.2590, 7209.2610, 7209.2690, 7209.2710, 7209.2790, 7209.2810 ve 7209.2890 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Güneydoğu Asya  soğuk haddelenmiş  çelik üretimi  yassı ürünler  Pakistan  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

03  Mar

Pakistan’da daha yüksek sıcak sac fiyatları Japonya’dan yapılan yeni bağlantıda kabul gördü
02  Mar

Pakistan’da soğuk sac ve galvanizli sac fiyatları daha da arttı
26  Şub

Miory Steel yeni tesisinde 4.000 mt’un üzerinde tavlanmış soğuk sac üretti
24  Şub

Pakistanlı soğuk sac ve galvanizli sac üreticileri artan maliyetler sebebiyle fiyat yükseltti
17  Şub

AB Hindistan ve Endonezya’dan ithal paslanmaz soğuk haddelenmiş çeliğe telafi edici vergi soruşturması başlatacak