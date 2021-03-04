Pakistan bazı ülkelerden ithal soğuk saca antidamping vergisi soruşturması başlatacak

Perşembe, 04 Mart 2021 17:03:29 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan Ulusal Vergi Komisyonu, AB, Güney Kkore, Tayvan ve Vietnam’dan ithal soğuk saca yönelik antidamping vergisi soruşturması başlatacağını açıkladı. Soruşturma, yerel soğuk sac üreticileri Aisha Steel Mills ve International Steel’in başvurusu üzerine başlatıldı.

Pakistan’daki yerel tedarikçiler, AB, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam’dan ithal soğuk sacın Pakistan’a dampingli fiyatlarla satıldığını, bunun da iç piyasada zarara sebep olduğunu iddia ediyor.

Söz konusu soruşturmayla, yukarıda adı geçen ülkelerden ithal soğuk sacın dampingli olup olmadığına ve varsa bu dampingin iç piyasaya zarar verip vermediğine bakılacak. Soruşturmaya konu ürünlerin genişliği en az 600 mm. Soruşturmaya tabi ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.1510, 7209.1590, 7209.1610, 7209.1690, 7209.1710, 7209.1790, 7209.1810, 7209.1891, 7209.1899, 7209.2510, 7209.2590, 7209.2610, 7209.2690, 7209.2710, 7209.2790, 7209.2810 ve 7209.2890 kodları altında yer alıyor.