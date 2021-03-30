Özbekistan merkezli Tashkent Metallurgical Plant faaliyete geçti

Salı, 30 Mart 2021 11:56:38 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, kendi tedarik ettiği ekipmanlarla Özbekistan’da kurulan Tashkent Metallurgical Plant’ın faaliyete geçtiğini açıkladı.

Tashkent Metallurgical Plant, ülkedeki işletmelerin inşaat malzemeleri ve çelik yapılar, beyaz eşya, elektrik ve gıda ürünleri için ambalaj üretimine yönelik ürün ihtiyaçları için yıllık 500.000 mt soğuk haddelenmiş galvanizli ve kaplamalı yassı ürünler üretecek. Daha önce bu ürün ihtiyaçları çoğunlukla ithalatla karşılanıyordu.

Gelecekte söz konusu ürünler, yerli otomobil ve tarım makineleri sektörlerinin yeni ihtiyaçlarını da karşılayacak. İşletme faaliyetinin ilk aşamasında ithal edilen ürünlerin üretilmesi nedeniyle yaklaşık 400 milyon $ tasarruf edilecek.

Özbekistan’ın Başkanı Shavkat Mirziyoyev, “Bu sadece ülkemizde değil, aynı zamanda Orta Asya ülkelerindeki en modern sanayi tesislerinden biri,” dedi.

Tashkent Metallurgical Plant, en katı karbon salımı kurallarına ve enerji verimliliği seviyelerine uygun yeşil bir üretim kompleksi.