Outokumpu emisyonlarını daha da azaltmak için Almanya’da biyokarbon tesisi inşa edecek

Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, Almanya’da yüksek kalite biyokarbon üretim tesisi inşa etmek amacıyla 40 milyon € yatırım yapacağını duyurdu.

Almanya’nın kuzeydoğusundaki Sassnitz kentinde inşa edilecek tesis, Mukran limanındaki mevcut altyapıyı ve binaları kullanacak. Mukran limanı, hem Finlandiya hem de Orta Avrupa’ya olan lojistik bağlantılarıyla ideal bir lokasyon olarak değerlendiriliyor.

Biyokarbon üretim kapasitesi yıllık 15.000 mt seviyesinde yer alacak ve hammadde olarak atık odun kullanacak tesis, Outokumpu’nun önümüzdeki yılın ortalarında faaliyete alınması beklenen Torino peletleme tesisine biyokok sağlayacak. Fosil kok yerine biyokok kullanacak olan üretici, bu sayede doğrudan emisyonlarında yaklaşık %50 düşüş sağlayabilecek. Söz konusu biyokarbon tesisinin 2026 yılının ilk yarısında devreye alınması planlanıyor.