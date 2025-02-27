Outokumpu ABD’deki asitleme hattını yenileyecek

Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Finlandiya merkezli paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu’dan ABD’deki Calvert, Alabama tesisindeki sıcak haddelenmiş paslanmaz şerit tavlama ve asitleme hattının yenilenmesi için gelişmiş bir asitleme hattı modeli siparişi aldı. Yenilenmiş hattın 2025 yılının yaz aylarında devreye alınması bekleniyor.
SMS Group’un geliştirdiği yeni X-Pact Asitleme Modeli, 2. seviye otomasyon sistemleri kullanıp şerit yüzey kalitesini en iyi seviyede koruyor ve kaynak tüketimini azaltıyor.
Yeni sistemin ekonomik faydaları arasında süreç parametrelerine doğrudan erişim sayesinde yüksek kalitede mamul üretimini sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmek yer alıyor. Sistem, fazla tüketimi ve malzeme kaybını engellemekle kalmayıp otomatik tahliye kabiliyeti sayesinde üretim sürecinin güvenli şekilde sürmesini sağlıyor. Bununla birlikte ısı kontrolü ve yoğunluk kontrolü aracılığıyla elektrik kullanımını istenen seviyelere çekmek mümkün.