Nuova Defim İspanya merkezli Saexpa’yı devraldı

Perşembe, 21 Nisan 2022 16:22:55 (GMT+3) | Brescia

İtalya merkezli Feralpi Group bağlı kuruluşu Nuova Defim’in lojistik dünyasına yönelik çözümler, özellikle dikey depolar için raflar ve depolama çözümleri konusunda uzmanlaşan İspanya merkezli Saexpa’yı devraldığını açıkladı. 1985 yılında kurulan Saexpa Barselona ve Ripoll’da bulunan üretim tesislerindeki 77 çalışanıyla 2021 yılını 16 milyon €’nun üzerinde ciro ile kapattı. Şirket yaklaşık 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Feralpi Group, “19 Nisan tarihinde gerçekleşen alım, Nuova Defim için yalnızca bu kârlı sektörde uluslararası anlamda gelişmesine değil, aynı zamanda endüstriyel bilgi birikimini Saexpa’nın becerileriyle birleştirmesine olanak tanıyor,” dedi.

Feralpi Group Genel Müdürü ve Nuova Defim Başkanı Giovanni Pasini, bu alım ürünlerin ve segmentlerin optimizasyonunu, pazar payını maksimizasyonunu ve müşteri hizmet seviyesini güçlendirmeyi içeren endüstriyel plan doğrultusunda ürün çeşitliliğini güçlendiriyor.

Saexpa’nın alımı şirketin üretim yelpazesini genişletmesine ve müşteri ihtiyaçlarına yanıt olarak teknik çözümler yoluyla yeni ticari fırsatlar yaratabilecek daha güçlü bir üretim yapısı oluşturmasına olanak tanıyor.