Nucor’un CEO’su AISI’nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Çarşamba, 26 Mayıs 2021 11:49:24 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü’nün (AISI) Yönetim Kurulu, Nucor Corporation’ın Başkanı ve CEO’su Leon Topalian’ın iki yıllık dönem için yönetim kurulu başkanı olarak seçildiğini duyurdu.

AISI Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, “Leon Topalian, küresel çelik sektörünün en saygın liderlerinden ve Amerikan çelik sektörünün savunucularından biri. AISI’nin çelik sektöründeki önemli sorunlara yönelik kararlı tutumu, kendisinin yönetimi altında ilerlemeye ve büyümeye devam edecek. Topalian, çalışanlarımızın ve sektörün çıkarları için çetin bir mücadele verdi. Şahsım adına, kendisinin liderliği altında AISI üyelerinin ve sektörün tamamının başarı kazanmaya devam edeceğine dair güvenim tam,” dedi.

Topalian görevini, 2020 yılının Mart ayından bu yana AISI’nin Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenen ArcelorMittal North America’nın CEO’su John Brett’ten devraldı. Seçim ve açıklama, AISI’nin genel merkezinde internet üzerinden gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında yapıldı.

John Brett’in Başkanı Yardımcısı, SSAB Americas’ın Başkanı Chuck Schmitt’in ise yeniden Başkan Yardımcısı olarak seçildiği bildirildi.