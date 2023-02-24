Nucor yeni sac tesisine yönelik harcamaların artmasını bekliyor

Cuma, 24 Şubat 2023 09:43:21 (GMT+3) | San Diego

Nucor, Batı Virginia’da inşası devam eden yeni sac tesisine yönelik açıklamalar yaptı.

Şirket, söz konusu tesisin üretim kapasitesinin yıllık 3 milyon ton seviyesinde yer alacağını ve net harcamaların 2021 yılının Eylül ayında açıklanan 2,7 milyar $ tahminine kıyasla yaklaşık 3,1 milyar $ seviyesinde yer almasını beklediğini ifade etti. Nucor, harcamalardaki artışta enflasyon, ilave arazi ve ekipman alımları, liman ve demir yolu altyapısı gibi etkenlerin etkili olduğunu söyledi.

İnşasının iki-üç yıl sürmesi beklenen tesis bölgede karbon ayak izini rakiplerine kıyasla önemli ölçüde azaltacak. Ayıca tesiste, tandem soğuk haddeleme ve iki adet galvanizleme bulunacak. Galvanizleme hattı, inşaat faaliyetlerine yönelik üretim hattı yanında otomobil sektörüne yönelik üretim hattını da kapsayacak.