Nucor yeni inşaat demiri tesisine fon sağlayacak

Perşembe, 22 Şubat 2024 10:02:52 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation, yönetim kurulunun Pasifik Kuzeybatı bölgesinde yıllık 650.000 mt üretim kapasitesine sahip bir mikro inşaat demiri kurulması için 860 milyon $’lık fon sağlanmasını onayladığını duyurdu. Nucor’un dördüncü ve en büyük mikro tesisi olacak bu tesis, North Carolina’da inşaatı devam eden tesisten daha fazla üretim yapacak.

Şirket, yaptığı basın açıklamasında muhtemel inşaat bölgelerini değerlendirdiğini ve projenin iki yıl süreceğini belirtti.

Nucor’un ABD’de geniş bir aralıkta çelik ürünü üreten 15 çubuk tesisi bulunuyor. Şirketin çubuk üretim kapasitesi yıllık 9,6 milyon mt.