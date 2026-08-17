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Nucor'dan yeni çelik ızgara kapasitesine 59 milyon $'lık yatırım

Pazartesi, 17 Ağustos 2026 10:08:34 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli Nucor Corporation, Indiana eyaletinin St. Joe kentindeki Vulcraft Indiana tesisine 59 milyon $ değerinde yatırım yaparak çelik ızgara üretim kapasitesi kuracağını açıkladı. Proje kapsamında 11.800 metrekare büyüklüğünde yeni bir tesis inşa edilecek ve 20 kişilik istihdam sağlanacak.

Indiana Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre tesisin temelinin bu yılın dördüncü çeyreğinde atılması, yeni pozisyonların ise 2027 yılı sonuna kadar doldurulması planlanıyor. Böylece Vulcraft Indiana, ikisi Kanada'da ve biri ABD'de olmak üzere çelik ızgara üreten diğer üç Vulcraft tesisine katılacak.

Çelik kafes kiriş ve çelik döşeme ürünleri üreten tesisin yeni yatırımla Nucor'un nihai mamul kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor. Nucor'un Vulcraft birimi, Kuzey Amerika'daki dokuz tesisiyle yılda yaklaşık 1,2 milyon mt üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

Söz konusu proje Nucor'un son yıllarda Indiana'da açıkladığı dördüncü büyük yatırım olurken, şirket eyalet genelindeki 12'den fazla tesiste 2.600'ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Nucor 

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