Nucor'dan yeni çelik ızgara kapasitesine 59 milyon $'lık yatırım

ABD merkezli Nucor Corporation, Indiana eyaletinin St. Joe kentindeki Vulcraft Indiana tesisine 59 milyon $ değerinde yatırım yaparak çelik ızgara üretim kapasitesi kuracağını açıkladı. Proje kapsamında 11.800 metrekare büyüklüğünde yeni bir tesis inşa edilecek ve 20 kişilik istihdam sağlanacak.

Indiana Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre tesisin temelinin bu yılın dördüncü çeyreğinde atılması, yeni pozisyonların ise 2027 yılı sonuna kadar doldurulması planlanıyor. Böylece Vulcraft Indiana, ikisi Kanada'da ve biri ABD'de olmak üzere çelik ızgara üreten diğer üç Vulcraft tesisine katılacak.

Çelik kafes kiriş ve çelik döşeme ürünleri üreten tesisin yeni yatırımla Nucor'un nihai mamul kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor. Nucor'un Vulcraft birimi, Kuzey Amerika'daki dokuz tesisiyle yılda yaklaşık 1,2 milyon mt üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

Söz konusu proje Nucor'un son yıllarda Indiana'da açıkladığı dördüncü büyük yatırım olurken, şirket eyalet genelindeki 12'den fazla tesiste 2.600'ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.